По словам президента США, нельзя допустить его применения

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Ядерное оружие является самой серьезной угрозой для мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, "лучшего будущего можно достичь", но для этого "необходимо отвергнуть провалившиеся подходы прошлого и сообща противостоять величайшим угрозам в истории". "Нет сегодня на планете угрозы большей, чем самый опасный и разрушительный из созданных человеком видов оружия, которого, как вы знаете, у США много", - заявил Трамп.

"Мы хотим добиться прекращения разработки ядерного оружия", - добавил американский лидер, подчеркнув, что "нельзя допустить его применения". "Если мы когда-либо его применим, это может стать концом мира. Не будет никакой ООН, не будет ничего", - резюмировал он.