Оно будет касаться вопросов безопасности, передает телеканал со ссылкой на дипломатические источники

БЕЙРУТ, 23 сентября. /ТАСС/. Делегации Сирии и Израиля, участвующие в переговорах по выработке договоренностей о мерах безопасности, могут заключить двустороннее соглашение 24 или 25 сентября. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на дипломатические источники.

По его информации, на подписании документа в период проведения 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке настаивают Соединенные Штаты, под эгидой которых проходят переговоры.

Предлагаемый израильской стороной договор предусматривает создание трех демилитаризованных зон к юго-западу от Дамаска, где будут действовать различные режимы безопасности в зависимости от расстояния до территории еврейского государства. Сирии будет разрешено разместить там полицейские силы, но полеты авиации над этими зонами будут запрещены.

Израиль в свою очередь намерен сохранить радиолокационную станцию на горе Хермон (Джебель-эш-Шейх), которую его войска заняли в декабре 2024 года после смены власти в Сирии. Аналогичный объект останется под контролем израильских военных в районе Телль-эль-Харра в провинции Дераа, в 50 км к югу от Дамаска.

22 сентября президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии ГА ООН, что Сирия "хочет избежать войны с Израилем, поскольку нуждается в мире для продолжения процесса строительства". По его словам, две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, но "в любом случае Израиль должен уйти с сирийской территории".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.