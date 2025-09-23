Президент США рассказал, что виделся с Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед выступлением на Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился о встрече с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на следующей неделе. Трамп выступил с таким заявлением с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

"Когда я заходил сюда, лидер Бразилии выходил. <...> Я увидел его, он - меня, и мы обнялись. <...> Мы договорились о встрече на следующей неделе", - сказал Трамп, назвав бразильского президента "очень приятным человеком".

"На протяжении этих примерно 39 секунд [разговора] между нами была отличная химия, это хороший знак", - отметил президент США.

"Я веду дела только с людьми, которые мне нравится", - подчеркнул он.