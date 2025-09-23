Президент страны Прабово Субианто также заявил о готовности способствовать установлению мира в разных частях мира не только "своими сыновьями и дочерями, но и финансово"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Индонезия в случае необходимости готова направить более 20 тыс. своих военнослужащих в рамках миротворческих миссий ООН "куда угодно", включая сектор Газа и Украину. Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

"Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники - не только словами, но "сапогами на земле". Если и когда ООН, Совет безопасности и эта Генассамблея решат, Индонезия готова разместить 20 тыс. или даже больше наших сыновей и дочерей для того, чтобы установить мир в Газе или где угодно. На Украине, в Судане, в Ливии - везде, где нужно установить мир, везде, где мир нужно защищать", - подчеркнул он. Субианто добавил, что Индонезия готова способствовать установлению мира в разных частях мира не только "своими сыновьями и дочерями, но и финансово".

Президент Субианто ранее уже неоднократно выступал с предложениями направить миротворческий контингент ООН на Украину, а также призывал к немедленному прекращению огня.