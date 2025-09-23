Президент Турции заявил, что страны собрались в ООН, чтобы выступить "в защиту палестинского народа, чей голос пытаются заглушить"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что сожалеет об отсутствии президента Палестины Махмуда Аббаса в зале всемирной организации.

"Хочу выразить сожаление в связи с тем, что президент Палестины Махмуд Аббас не может быть с нами сегодня лично, несмотря на его признание его страны другими государствами. Мы собрались здесь сегодня, чтобы выступить в защиту палестинского народа, чей голос пытаются заглушить", - сказал он, выступая в рамках общеполитической дискуссии.