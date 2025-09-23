Президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон сделал то, что люди хотели сделать в течение 22 лет

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что в результате американских ударов по иранским ядерным объектам Тегеран полностью лишился мощностей по обогащению урана.

Как он отметил, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в результате бомбардировки "ключевых ядерных объектов" Ирана "все было полностью уничтожено". "Мы сделали то, что люди хотели сделать в течение 22 лет. После уничтожения мощностей Ирана по обогащению урана я немедленно договорился о прекращении так называемой 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Обе стороны согласились больше не сражаться", - добавил Трамп.

Говоря об итогах боевых действий между еврейским государством и исламской республикой, американский лидер также утверждал: "Сегодня многие из бывших иранских командиров, я бы сказал, почти все они больше не с нами. Они мертвы".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.