Президент напомнил, что страна способствовала обмену большого числа пленных и тел погибших

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что его страна предприняла некоторые конкретные шаги в рамках урегулирования на Украине и продолжит усилия для прекращения огня.

"Мы с большим энтузиазмом поддерживаем стамбульский процесс между Россией и Украиной, нашими северными соседями. Благодаря проведению этих прямых переговоров мы способствовали обмену большого числа пленных и тел погибших. Мы работали над выработкой условий мирных переговоров. Мы продолжим добиваться прекращения огня в предстоящий период, следуя девизу, что в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших", - сказал он, выступая в рамках общеполитической дискуссии.