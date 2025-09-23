Помимо запрета рассказывать о коррупции до оглашения приговора суда и права удалять неудобные власти материалы депутаты предлагают предоставить возможность требовать с журналистов моральную компенсацию, даже если в расследовании не было фактических ошибок

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты подали в Верховную раду законопроект, блокирующий возможность журналистам писать о коррупционных схемах до приговора суда и дающий право удалять любые материалы, если их признали "неактуальными". Об этом сообщает издание Bihus.Info в своем Telegram-канале со ссылкой на законопроект.

Как указывает издание, помимо запрета рассказывать о коррупции до оглашения приговора суда и права удалять неудобные власти материалы депутаты предлагают предоставить возможность требовать с журналистов моральную компенсацию, даже если в расследовании не было фактических ошибок. Издание утверждает, что это может привести к исчезновению журналистских расследований.

В конце мая журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, результаты которого свидетельствовали о том, что близкое окружение Владимира Зеленского задействовано в крупных коррупционных схемах при возведении фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. Эти выводы подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, который призвал Счетную палату провести проверку трат, чтобы предусмотренные на 2025 год $906 млн не ушли на счета сторонних фирм чиновников, задействованных в коррупционных схемах. 22 сентября руководитель издания Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали.