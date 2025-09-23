Белорусский премьер назвал высоким уровень отношений с кабмином РФ

Александр Турчин отметил, что по многим чувствительным вопросам для Белоруссии удалось найти решение

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин оценил уровень отношений с правительством России как высокий.

"Я хочу сказать, что на высоком уровне наши взаимоотношения с правительством Российской Федерации. И, скажем, многим таким чувствительным вопросам для нашей страны мы нашли решение, они формализованы в наших межправительственных соглашениях. Это, конечно, благоприятным образом скажется на работе отдельных секторов нашей экономики", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".