Верховный лидер республики при этом заявил, что у нее высокий уровень обогащения урана

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что исламская республика не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить.

"Сегодня у нас высокий уровень обогащения урана. Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие, и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно. Мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, очень хорошим показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной", - сказал он в ходе телевизионного обращения к иранскому народу.

По словам Хаменеи, Иран на данный момент является одной из 10 стран, имеющей возможность произвести ядерное оружие. Несмотря на то, что девять остальных стран имеют в своем арсенале ядерные бомбы, то "у Ирана их нет и не будет", добавил он.

Иран неоднократно подчеркивал, что в стране действует фетва Хаменеи о том, что производство ядерного оружия противоречит исламу. Иранские политики приводят ее в качестве аргумента исключительно мирного характера национальной ядерной программы.