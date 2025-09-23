Ли Чжэ Мен заявил, что пришло время стремиться к реалистичным, рациональным решениям

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова в короткие сроки представляет собой нереалистичную задачу. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Денуклеаризация - сложная задача. Пришло время стремиться к реалистичным, рациональным решениям на основе трезвого понимания того, что денуклеаризация не может быть достигнута в краткосрочной перспективе", - сказал Ли Чжэ Мен. Он снова предложил концепцию денуклеаризации, состоящую из трех этапов: заморозка ядерной программы, сокращение ядерного потенциала и полный отказ от ядерного оружия.

Президент Южной Кореи призвал открыть "эпоху мирного сосуществования" и заявил, что Республика Корея будет прикладывать усилия ради снижения военной напряженности на Корейском полуострове. По его словам, Сеул готов способствовать нормализации отношений между США и КНДР. Он намерен прервать "порочный круг" эскалации. Ли Чжэ Мен напомнил, что прекратил вещание пропагандистских радиостанций, нацеленных на жителей КНДР.

Южнокорейский лидер также предложил новую стратегию для "завершения холодной войны на Корейском полуострове", которая состоит из "обменов, нормализации и денуклеаризации". Он повторил, что его администрация уважает существующую в КНДР социально-политическую систему, не собирается поглощать народную республику и не планирует враждебных действий по отношению к Пхеньяну.

Ли Чжэ Мен также заявил, что Республика Корея снова готова играть активную роль в международных делах после внутриполитического кризиса, вызванного введением военного положения в декабре 2024 года.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что новая Республика Корея, которая станет маяком для жителей всего мира, полностью вернулась в международное сообщество", - сказал он.

Ли Чжэ Мен был избран президентом в июне, его предшественник Юн Сок Ель был отрешен от власти в апреле.

Лидер Республики Корея также выступил за увеличение числа непостоянных членов Совета Безопасности ООН.