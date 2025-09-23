Катар продолжит работать над прекращением огня в секторе Газа

Эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что израильская атака на эмират была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Катар продолжит посреднические усилия по урегулированию военного конфликта в секторе Газа, несмотря на израильский удар по резиденции палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы намерены последовательно добиваться прекращения войны и освобождения заложников, даже в условиях продолжающейся кампании по дезинформации. Подобные попытки не смогут нас остановить, поэтому мы продолжим усилия в сотрудничестве и партнерстве с Египтом и Соединенными Штатами", - сказал эмир.

Он также заявил, что израильская атака на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в секторе Газа.