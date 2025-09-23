Великобритания, Германия и Франция готовы завершить процесс механизма по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении МИД ФРГ

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция - E3) и Европейский союз (ЕС) призвали Иран к возобновлению прямых переговоров с США и предоставлению МАГАТЭ доступа ко всем ядерным объектам.

"Страны "евротройки" и ЕС настоятельно призвали Иран в ближайшие дни, а то и часы, предпринять практические шаги для решения давних проблем, связанных с его ядерной программой. Это включает в себя возобновление прямых переговоров с США и предоставление МАГАТЭ доступа ко всем иранским ядерным объектам в соответствии с его обязательствами", - говорится в сообщении МИД ФРГ, размещенном в X.

"Как страны Е3, мы готовы завершить процесс механизма snapback (по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН - прим. ТАСС) при необходимости, но это не будет означать конец нашего взаимодействия. Мы по-прежнему привержены поиску дипломатического решения проблемы иранской ядерной программы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

Во вторник в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с его коллегами из стран "евротройки". Арагчи обратил внимание глав МИД стран "евротройки" на ответственные шаги Тегерана по восстановлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и подчеркнул необходимость симметричных шагов со стороны европейских государств. На переговорах присутствовала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Глава МИД Ирана выдвинул предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, стороны договорились продолжить консультации.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за этот документ высказались Россия, Алжир, Китай и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза (включая Великобританию, США и Францию), два воздержались.