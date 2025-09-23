Кроме того, республика выступает за активизацию усилий по снижению угрозы применения ядерного оружия, заявил президент Казахстана

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Казахстан выступает за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию усилий по снижению угрозы применения ядерного оружия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. <...> Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению", - подчеркнул казахстанский лидер. По его словам, "мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)".

"В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир", - указал Токаев.