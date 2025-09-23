Президент Казахстана заявил, что нарушения международного права стали "новой нормой", подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что, учитывая сегодняшнее непростое время, нужно способствовать укреплению позиций ООН.

"Серьезные нарушения международного права стали "новой нормой", подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами. В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиций ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны", - сказал Токаев. Он отметил, что лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру.

"Эта историческая встреча - уникальная возможность вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям нашей универсальной и поистине незаменимой Организации. Однако мы не можем закрывать глаза на реальный кризис доверия к многосторонним институтам", - пояснил президент Казахстана.