Токаев: зеленая повестка не может быть принята странами с энергоресурсами

Президент Казахстана отметил, что его страна взяла на себя обязательство провести декарбонизацию за 35 лет, но "возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Зеленая повестка не может быть принята всеми странами, которые обладают значительными энергетическими ресурсами. Переход на возобновляемые источники не является решением всех энергетических проблем, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Энергетическая стратегия Казахстана основана на четырех столпах: нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. Эти ценные ресурсы являются основой надежного энергетического партнерства. Изменение климата и зеленая повестка не могут быть приняты всеми странами, обладающими огромными энергетическими ресурсами, включая уголь, использование которого сегодня может быть значительно чище благодаря передовым технологиям", - сказал он.

Токаев отметил, что его страна взяла на себя обязательство провести декарбонизацию за 35 лет, но "возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем".

Казахстан является крупным поставщиком нефти на мировой рынок и участником сделки ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи. Кроме того, страна активно добывает уголь, а более 70% всей генерации электроэнергии в стране осуществляется на угле. Токаев ранее отмечал, что несмотря на планы построить атомную электростанцию и ввод различных ветряных и солнечных электростанций, отказываться от угля в стране не планируют.

Выступивший на общеполитической дискуссии до Токаева президент США Дональд Трамп назвал изменения климата и предсказания об этом ООН и других организаций "величайшим мошенничеством".