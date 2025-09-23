Президент Казахстана отметил, что 2024 год стал самым жарким за всю историю человечества

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество к совместным усилиям по сохранению Каспийского моря, указав, что его обмеление стало уже глобальным сигналом тревоги.

"Каспийское море стремительно мелеет. Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги, - сообщил Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом".

Казахстанский лидер отметил, что прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. "При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов", - подчеркнул Токаев. По его словам, Казахстан извлек уроки из трагедии Аральского моря. "Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря", - напомнил Токаев.