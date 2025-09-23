Глава МИД Ирана проводит вторую за два дня встречу с гендиректором МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал встречи интенсивными

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи второй раз за два дня встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на фоне попытки восстановления антииранских санкций СБ ООН. Кадры встречи разместило иранское дипломатическое ведомство.

На встрече также присутствуют заместители главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Первый раунд консультаций по иранской ядерной программе между Гросси и Арагчи на полях ГА ООН прошел в понедельник. Глава МАГАТЭ назвал их интенсивными.