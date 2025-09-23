Глава внешнеполитического ведомства республики отметил, что президенты могут провести телефонный разговор

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 сентября. /ТАСС/. Личная встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе маловероятна, однако лидеры могут провести телефонный разговор. Об этом заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Мауро Виэйра, комментируя недавнее заявление главы Белого дома о договоренности провести двусторонние переговоры.

"[Переговоры] могут пройти по телефону или в формате видео-конференц-связи, потому что, к сожалению, президент [Лула да Силва] очень занят, у него очень плотный график", - заявил он в интервью телеканалу CNN International.

Виэйра подтвердил слова Трампа о том, что на полях ООН два лидера провели краткий разговор. "Президент Лула [да Силва], покидая трибуну, столкнулся за кулисами с президентом Трампом. <...> Лула да Силва сказал, что им следует встретиться и поговорить", - отметил министр.

По словам главы дипведомства, власти Бразилии готовы к диалогу с США по пересмотру тарифов Белого дома, однако считают недопустимым обсуждение собственного суверенитета. "Мы готовы вести переговоры по пошлинам. Хотя они незаконны и не соответствуют договоренностям [в рамках] ВТО, мы готовы к их обсуждению. Единственное, о чем не готовы говорить, это о нашем суверенитете", - заключил он.