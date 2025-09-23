Антониу Гутерриш призвал все стороны к защите ядерных объектов в соответствии с международным правом

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Угроза ядерным объектам в конфликте на Украине, в частности в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вызывает обеспокоенность, все стороны должны обеспечить их безопасность. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.

Ранее ЗАЭС в десятый раз за время конфликта была переведена на резервное питание из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения.

"Угроза ядерным объектам продолжает вызывать глубокую обеспокоенность, в частности в отношении ЗАЭС. Все стороны должны исполнять свои обязательства по международному праву для их (ядерных объектов - прим, ТАСС) защиты и безопасности", - сказал он.

Глава всемирной организации также отметил недопустимость нападений на гражданское население и инфраструктуру.

Отключения ЗАЭС от сети

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила сегодня ТАСС, что станция переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме. По ее словам, на данный момент запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС достаточно.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Команда МАГАТЭ на станции выясняет детали произошедшего.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием защиты Запорожской АЭС. Станция была запитана от второй линии 750 кВ "Днепровская", которая обеспечивала собственные нужды атомного объекта.