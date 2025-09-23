Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что виновного нужно уволить, если остановка произошла не случайно

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призвала ООН провести расследование с отключением эскалатора, когда на нем находился президент США Дональд Трамп, и уволить виновного.

"Если кто-то в ООН намеренно остановил эскалатор, когда президент и первая леди вступали на него, его нужно немедленно уволить и провести расследование", - написала она в X.

Она также прикрепила к своему сообщению выдержку из воскресной статьи The Times. Издание указывало, что сотрудники ООН шутят между собой о том, что могут отключить эскалатор и тем самым заставить президента США подняться по лестнице. При этом они предлагали объяснить это Трампу тем, что у них кончились деньги для нормальной работы на фоне решения правительства США сократить взносы в ООН.

Сам американский президент в начале своей речи на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи иронично посетовал на неработающий телесуфлер. "Я не возражаю произнести речь без телесуфлера, потому что он не работает. Несмотря на это, я очень рад быть с вами здесь и говорить больше от всего сердца. Могу лишь сказать, что у ответственного за телесуфлер большие проблемы", - пошутил Трамп.