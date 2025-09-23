Габриэль Борич отметил, что не хочет убийства премьер-министра Израиля и его семьи ракетой

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед международным судом за геноцид палестинского народа. С таким заявлением выступил президент Чили Габриэль Борич на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я не хочу, чтобы Нетаньяху убила ракета вместе с его семьей. Я хочу видеть Нетаньяху и ответственных за геноцид палестинского народа отвечающими перед международным судом", - сказал он.

Борич неоднократно выступал с резкой критикой действий Израиля в секторе Газе.