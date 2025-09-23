Рубио: Трамп сохраняет возможность новых санкций против РФ и поставок Украине

Госсекретарь США отметил, что у главы Белого дома есть вариант "при определенных обстоятельствах" продать наступательные вооружения Киеву

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой возможность дальнейшего ужесточения санкций против России и поставок новых систем вооружения Украине. Об этом заявил 23 сентября госсекретарь США Марко Рубио.

"И, как он (Трамп - прим. ТАСС) неоднократно заявлял, у него есть возможность и варианты возложить на РФ дополнительные экономические издержки, если это будет необходимо, чтобы положить этому (конфликту на Украине - прим. ТАСС) конец", - сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Украине.

Он заявил, что у Трампа есть вариант "при определенных обстоятельствах <...> продать оборонительные вооружения и потенциально наступательные средства", которые будут направлены Украине.