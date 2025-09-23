Для этих целей планируется использовать строящуюся базу на юге страны в городе Ушуайя

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Аргентины готово разрешить присутствие американских военных на своей базе на юге страны в обмен на финансовую помощь. Об этом сообщил телеканал TN.

По его данным, власти Аргентины обсуждают использование американскими военными строящейся базы в городе Ушуайя, расположенном на самом юге страны. По этой причине в составе аргентинской делегации в Нью-Йорк вместе с президентом страны Хавьером Милеем отправился министр обороны Луис Петри.

Как утверждает телеканал, правительство Аргентины также признает, что американская сторона просит Буэнос-Айрес отказаться от валютного свопа с Китаем для сокращения влияния Пекина в южноамериканской стране.

Ранее во вторник Милей встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На прошлой неделе аргентинский лидер сообщил, что его правительство обсуждает с властями США возможность предоставления финансовой помощи для погашения задолженностей.

В последние недели Аргентина столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за предстоящих 26 октября парламентских выборов.

После того, как министр финансов США Скотт Бессент и Трамп выразили поддержку Милею, курс песо начал расти.