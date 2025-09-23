Telegraph: заявления Трампа в Нью-Йорке - плохая новость для Зеленского

Издание сообщает, что президент США вместо новой помощи Украине или усиления давления на Россию передает все в руки Европы и НАТО

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Заявления американского президента Дональда Трампа по Украине на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не стоить воспринимать как изменение американской позиции или позитивное развитие ситуации для Киева. С таким мнением выступила британская газета The Daily Telegraph.

"То, что на первый взгляд может показаться ошеломительным разворотом, может на самом деле быть плохой новостью для Владимира Зеленского", - говорится в статье. "Посмотрите, что скрывается за заголовками, само заявление - это урок того, как посылать сигналы, - продолжает издание. - Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Украине или усилить давление на Россию, Трамп, как представляется, передает все в руки Европы и НАТО".

"Единственное, под чем он готов подписаться - продолжать продавать вооружение союзникам. Сложно назвать это переломным моментом", - замечает журналист издания. "Трамп вынес сложный урок - заканчивать войны сложно. Похоже, что он уже сыт по горло", - говорится в статье.

23 сентября Трамп, комментируя ситуацию на Украине по итогам переговоров с Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению. 14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.