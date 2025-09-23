Киеву также нужна поддержка партнеров, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Украина может провести президентские выборы, если будет достигнуто прекращение огня. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно. Нам нужна безопасность", - сказал он, отвечая на вопрос об их сроках.

На Украине по причине введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Парламентские выборы должны были пройти в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на нелегитимность Зеленского.