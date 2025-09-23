Военная эскалация со стороны Израиля препятствует развертыванию ливанской армии на южной границе в соответствии с соглашением о перемирии от 27 ноября 2024 года, пояснил Джозеф Аун

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Военная эскалация со стороны Израиля препятствует развертыванию ливанской армии на южной границе в соответствии с соглашением о перемирии от 27 ноября 2024 года. Об этом заявил президент республики Джозеф Аун, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы требуем немедленного прекращения израильских атак и вывода оккупационных войск с ливанской земли, - подчеркнул политик. - Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой о помощи в стабилизации ситуации и поддержке усилий по реализации плана разоружения неправительственных формирований".

По его словам, ливанским ВС должно быть оказано необходимое содействие в выполнении возложенной на них миссии. Аун пояснил, что принятое 5 августа правительством решение о сосредоточении в руках армии всего находящегося в стране оружия "преследует цель укрепить государственный суверенитет и защитить права граждан".

Как отметил президент, опыт Ливана и всего Ближнего Востока "свидетельствует о том, что конфликты задерживают развитие и процветание народов, ведут к хаосу, нищете и отсталости". "Мир - это единственная плодородная почва для прогресса, без него нет справедливости и достойной жизни", - констатировал он.