Видеооператор, вставший впереди президента Соединенных Штатов, мог активировать встроенный механизм безопасности

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Эскалатор в штаб-квартире ООН, на котором находился президент США Дональд Трамп, остановился из-за срабатывания механизма безопасности, который, вероятно, случайно активировал видеооператор из американской делегации. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Инцидент произошел утром во вторник, когда президент Трамп с супругой и делегацией прибыл в штаб-квартиру ООН. "В стремлении задокументировать их прибытие, видеооператор из делегации США встал на эскалатор впереди президента и первой леди", - пояснил Дюжаррик. Когда президентская чета ступила на эскалатор, он остановился.

Последующее расследование показало, что остановился эскалатор после того, как в верхней его части сработал встроенный механизм безопасности. "Механизм безопасности предназначен для предотвращения случайного защемления и застревания людей или предметов в механизме. Видеооператор мог случайно активировать описанную выше функцию безопасности", - говорится в заявлении.