Президент Боливарианской Республики сообщил, что страна готова к любому развитию событий

КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/. Венесуэла противостоит угрозам, вызывающим осуждение ООН, которые могут перерасти в войну в Южной Америке. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на заседании Национального государственного совета, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Президент сообщил, что Венесуэла "продолжает противостоять с помощью закона и национальных институтов угрозам, которые грубо нарушают международное право, вызвали негативную реакцию в мире, растущее неприятие Организации Объединенных Наций, стран Латинской Америки и Карибского бассейна". Он подчеркнул, что ложные обвинения в адрес Венесуэлы "угрожают перерасти в катастрофическую войну в Южной Америке".

Мадуро отметил, что поддержка народа Венесуэлы растет в латиноамериканских странах и среди американской общественности. Он отметил, что страна "готова к любому развитию событий, чтобы гарантировать стабильность и суверенитет" республики.

Глава государства сообщил, что на заседании Национального государственного совета "проходит обсуждение указа об объявлении чрезвычайного положения на всей территории страны".

Угрозы со стороны США

Венесуэльский лидер неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион.

Президент США Дональд Трамп обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы.

В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро.