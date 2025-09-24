В Южной Корее заявили, что рассмотрят новые меры поддержки Украины

Министр иностранных дел республики Чо Хён сообщил, что помощь будут оказывать в сферах здравоохранения, образования и инфраструктуры

СЕУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Республика Корея может рассмотреть новые способы оказания помощи Украине в таких сферах, как здравоохранение, образование и инфраструктура. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

"[Республика] Корея оказывала поддержку Украине в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, здравоохранение, образование и продолжит рассматривать дополнительные меры", - сказал Чо Хён. Он призвал к прекращению огня и заявил, что в Сеуле поддерживают усилия по обеспечению надежного и продолжительного мира, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности.

19 сентября на встрече с иностранными журналистами Чо Хён заявил, что правительство Республики Корея не планирует вводить новые санкции против России. Во время предвыборной кампании нынешний президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявлял, что Сеулу не следует "нагнетать ненужную напряженность" в отношениях с Москвой. Его предшественник оказывал гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставлял предметы военного назначения, но не оружие.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что Украина рассматривает возможность приобретения 20 южнокорейских электропоездов за счет льготных кредитов, которые предоставил бы южнокорейский фонд.