Феликс Чисекеди заявил, что миллионы семей погибли, в некоторых регионах присутствуют признаки массового истребления населения

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно признать события на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) геноцидом и ввести санкции в отношении тех, кто причастен к нему. С таким призывом выступил президент страны Феликс Чисекеди, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам президента, то, что происходит на востоке страны, уже давно вышло за рамки войны или конфликта и является "тихим геноцидом конголезского народа". "Он нацелен на разграбление наших ресурсов, уничтожение нашей коллективной памяти и истребление сообществ, - подчеркнул глава ДРК. - Миллионы семей погибли, почти 7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых регионах присутствуют все признаки массового истребления населения". "ООН документально зафиксировала масштабы этих зверств, - обратил внимание Чисекеди. - И теперь нравственный и политический долг международного сообщества заключается в том, чтобы признать эту трагедию тем, чем она является на самом деле, а именно геноцидом, и действовать соответственно".

Президент также обратился к ООН с призывом создать независимую комиссию по расследованию, установить виновных в самых серьезных преступлениях, в том числе в геноциде, и ввести в их отношении режим целевых санкций. "Молчание и бездействие перед лицом этих преступлений тождественно соучастию, - добавил он. - Мы подписали мирные соглашения, пошли на диалог, связали себя обязательствами по примирению. Но фиктивный мир, построенный на безнаказанности и забвении, - это лишь шаткое перемирие. ДРК не нуждается в подачках или в сочувствии, но требует справедливости, истины и достойного отношения".

Восточные части ДРК, богатые полезными ископаемыми и граничащие с Руандой, столкнулись с многочисленными конфликтами после геноцида в Руанде в 1994 году. С начала 2025 года насилие вновь обострилось. Власти ДРК обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23), которые действуют на конголезской территории. В свою очередь Руанда утверждает, что конголезское правительство не принимает меры против повстанцев, которые имеют свои базы на востоке ДРК и совершают рейды в Руанду.

В июне МИД ДРК и Руанды при посредничестве Катара и США подписали в Вашингтоне мирное соглашение, которое включает положения об уважении территориальной целостности и запрете военных действий, разоружении и условной интеграции негосударственных вооруженных групп, а также о создании совместного механизма для координации вопросов безопасности. В июле конголезское правительство и руководство М23 подписали в Дохе декларацию о принципах урегулирования ситуации на востоке ДРК.

Однако пока все эти мирные усилия успехом не увенчались. Согласно информации СМИ, в регионе продолжаются нападения на мирных жителей и столкновения между правительственными войсками и повстанцами.