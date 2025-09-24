По словам главы движения "Другая Украина", Владимир Зеленский не добился от американского президента никаких гарантий безопасности для своего режима

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Надежды Владимира Зеленского добиться гарантий безопасности для киевского режима не оправдались во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Как видим, хотелки Зеленского не оправдались, во время встречи в ООН он не добился от Трампа никаких гарантий безопасности для своего режима. Иначе и быть не могло, нелегитимный выклянчивает безопасность себе и своему преступному режиму, он не способен к строительству архитектуры безопасности, как и его коллеги из "коалиции желающих войны", - отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

При этом Медведчук подчеркнул, что, несмотря на противоречивые высказывания Трампа в ООН и то, что он сделал все, "чтобы его речь нельзя было трактовать как поддержку России хоть в чем-либо", президент США, скорее всего, не отказывается от предложения [президента РФ Владимира] Путина по сохранению центральных количественных ограничений в течение года после истечения срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

"При несовпадении стилей и, главное, структур выступлений (у российского лидера четкая и последовательная, у американского эклектичная и противоречивая) есть серьезные совпадения, которые постепенно складываются в одну картину. Во-первых, система безопасности, в первую очередь ООН, малоэффективна и работает не в полную силу, во-вторых, работа по ограничению ядерного оружия необходима, в-третьих, войн нужно избегать", - указал Медведчук и подчеркнул, что это уже определенная база для переговоров и разрядки.

Политик подчеркнул, что нынешняя администрация Белого дома не склонна игнорировать проблемы безопасности, хотя коллективный Запад все еще придерживается системы "игнора предложений России". "То есть, когда речь идет о международной безопасности, начинаются игры друзей Зеленского по политическому цеху, цель которых - заморочить голову всем и продолжать ловить рыбку в мутной воде", - добавил Медведчук.