Олеся Стамате прокомментировала брифинг руководителей силовых структур, на котором они рассказали о лагерях в Сербии, где спецслужбы России якобы готовят молодежь к массовым беспорядкам

КИШИНЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Бывшая министр юстиции Молдавии Олеся Стамате высмеяла брифинг руководителей силовых структур, на котором они рассказали о лагерях в Сербии, где спецслужбы России якобы готовят молодежь к массовым беспорядкам после предстоящих 28 сентября выборов в парламент. После данного заявления глава полиции Виорел Чернауцану, руководитель спецслужб Александр Мустяцэ и прокурор Виктор Фуртунэ показали видеокадры скрытой съемки, якобы сделанные в этих лагерях, но отказались отвечать на вопросы журналистов.

"Посмотрела брифинг этих троих. Новый фильм (съемки проходили в Сербии? риторический вопрос). У меня два принципиальных вопроса. Я видела похожий фильм во время президентской кампании. Чем закончились те судебные действия? Кто-нибудь был наказан? 80 прокуроров и более 400 следователей задействованы [в борьбе с якобы имеющим место вмешательством РФ в выборы в Молдавии]. Кто теперь будет бороться с организованной преступностью? Наркотрафиком? Когда все заняты «предвыборными фильмами»?" - написала на в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Стамате, которая ранее была советником президента Майи Санду и входила в руководство правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Санду после прошлогодних президентских выборов, на которых она внутри страны получила меньше голосов, чем бывший генпрокурор Александр Стояногло, обвинила Россию во вмешательстве в избирательную кампанию, а лидера блока оппозиционных партий "Победа" Илана Шора в покупке 300 тыс. голосов. Однако она не привела никаких доказательств своих слов. Тогда же главы полиции и спецслужб заявили о подготовке массовых беспорядков оппозицией, но акции не состоялись.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная Санду правящая ПДС может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К этим парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.