На территории России планируется создать два участка для голосования на выборах парламента Молдавии, что не позволит сделать выбор всем желающим, считают в диаспоре

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Молдавские власти не дали официального ответа на петицию, подписанную более чем 3,5 тыс. граждан страны, об открытии в России дополнительных участков для голосования на парламентских выборах. Об этом ТАСС сообщили представители диаспоры из числа создателей петиции.

"23 июля 2025 года молдаване России передали в посольство Республики Молдова в Москве петицию с более чем 3,5 тыс. подписями соотечественников со всей страны. Они требовали от властей Молдовы защитить их конституционное право, обеспечив необходимое число избирательных участков и предоставив возможность голосования по почте для граждан республики на территории России. Однако официального ответа молдавская диаспора так и не получила", - говорится в распространенном создателями диаспоры сообщении.

Решение властей Молдавии оставить в России только два участка для голосования на парламентских выборах не позволит всем желающим принять участие в волеизъявлении, сообщили представители диаспоры.

"В воскресенье, 28 сентября, граждане Республики Молдова будут выбирать парламент. На территории РФ откроют два избирательных участка, и оба в Москве - в помещениях посольства и консульства Молдовы. На голосование приедут молдаване, проживающие в разных городах страны. На два избирательных участка, как и в прошлом году, ожидается не более 10 тыс. бюллетеней для голосования, что не даст сделать свой выбор всем желающим", - говорится в распространенном создателями диаспоры сообщении.