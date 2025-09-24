На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ

Как утверждается в Telegram-канале Сухопутных войск, "полностью избежать потерь среди личного состава не удалось"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что один из их учебных центров был атакован, в том числе якобы баллистическими ракетами.

Как утверждается в Telegram-канале Сухопутных войск, в результате комбинированного удара и точного попадания в укрытие "полностью избежать потерь среди личного состава не удалось".

В пресс-службе добавили, что среди личного состава также есть раненые. В сообщении не уточняется, в каком регионе расположен учебный центр ВСУ. При этом, по не подтвержденным данным из украинских СМИ, учебный центр расположен в Черниговской области. В Сухопутных войсках заявили, что принимаются дополнительные меры безопасности.

С начала лета Сухопутные войска Украины неоднократно сообщали об ударах по их учебным центрам. 1 июня 12 украинских военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений в Днепропетровской области. 4 июня сообщалось об ударе по учебному подразделению в Полтавской области. 22 июня Сухопутные войска также заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону, в результате трое военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения. 12 августа снова сообщалось об ударе по учебному подразделению, в результате которого погиб как минимум 1 военнослужащий, не менее 11 получили ранения. Местоположение подразделения не раскрывалось.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце июля потребовал перевести обучение военных ВСУ под землю. Уже в начале сентября он заявил, что часть тренировочных центров в полном составе переместилась под землю.