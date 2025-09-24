Для этого используют новые сверхзвуковые истребители, сообщило агентство

БРАТИСЛАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Словакия сможет начать самостоятельно обеспечивать охрану своего воздушного пространства в 2026 году. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на министра обороны республики Роберта Калиняка.

"Защиту словацкого неба [национальные ВВС] могли бы перенять [у союзников по НАТО] в будущем году", - привело агентство слова министра.

После передачи Украине сверхзвуковых истребителей МиГ-29 словацкое воздушное пространство патрулируют ВВС других европейских государств - членов НАТО. Братислава в конце 2018 заключила контракт на закупку 14 американских сверхзвуковых истребителей F-16 C/D Block 70. Первая партия была поставлена год назад.

"Новые истребители должны быть получены, полагаю, в течение будущей недели. Это, наверное, два [самолета]. До конца текущего года должны быть поставлены еще как минимум два", - сказал министр. По его словам, решение о сроках поставки F-16 принимает Минобороны Словакии с учетом хода обучения летчиков в американском штате Аризона.