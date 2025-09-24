Посла ФРГ в Грузии вызвали в МИД из-за нарушения Венской конвенции

Срок полномочий Питера Фишера истекает в июне 2026 года

ТБИЛИСИ, 24 сентября. /ТАСС/. МИД Грузии вызвал посла ФРГ Питера Фишера из-за нарушения принципов Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе журналистам.

"Что касается его (Фишера - прим. ТАСС) вызова [в МИД], это является дипломатическим мероприятием, мерой. Когда работающий в Грузии посол грубо нарушает принципы Венской конвенции, его вызывают. Это обычная дипломатическая мера", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также воздержался охарактеризовать деятельность немецкого дипломата, отметив, что у него срок полномочий истекает в июне 2026 года, после чего ему придется покинуть страну.

Ранее грузинская телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила, что Фишер, открыто критикующий грузинские власти, вызван в МИД Грузии. В беседе с журналистами Фишер назвал несправедливыми и провокационными обвинения со стороны представителей грузинских властей в отношении него и других дипломатов.

Ранее Фишер неоднократно подвергал критике действия правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и называл их антиевропейскими. В свою очередь руководство Грузии регулярно критикует Фишера и некоторых других европейских послов за поддержку митингующих в стране и обвиняет их в поощрении радикализма.