Фицо: заседание кабминов Словакии и Украины намечено на 17 октября

Его предлагается провести в городе Михаловце, сообщил словацкий премьер-министр

БРАТИСЛАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября, его предлагается провести в городе Михаловце на востоке республики. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал Sme.

"Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 17 октября", - сказал премьер. По его словам, стороны уделят основное внимание реализации совместных проектов в различных областях.

Премьер уточнил, что ранее встреча планировалась на 20 октября на словацкой территории. Поэтому Фицо предлагает провести четвертое совместное заседание в городе, расположенном около границы с Украиной.