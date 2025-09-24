Полиция Молдавии сообщила о взломе тысяч Wi-Fi с целью кибератак в день выборов

Над проблемой работают специализированные службы

КИШИНЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила, что в среду утром злоумышленниками были заражены и взломаны тысячи Wi-Fi роутеров граждан Молдавии с целью их использования для кибератак на серверы Центральной избирательной комиссии и другие учреждения. Об этом сообщает информационное агентство IPN со ссылкой на главу полиции Молдавии Виорела Чернэуцану.

По его словам, в настоящее время над этой проблемой работают специализированные службы совместно с местными операторами связи.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.