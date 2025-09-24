По словам Алексе\ Росликова, угрожавшие ему люди находятся на территории Латвии

ВИЛЬНЮС, 24 сентября. /ТАСС/. Лидер латвийской парламентской партии "Стабильность!", депутат Рижской думы Алексей Росликов, в отношении которого спецслужбы страны возбудили уголовное дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что получил по телефону угрозы на украинском языке.

"Сегодня получил угрозы по телефону на украинском языке в адрес себя и своей семьи. Подготовлю заявление в силовые структуры [с просьбой] разобраться! <...> Подобные действия должны пресекаться моментально и жестко", - сообщил депутат в телеграм-канале.

По словам политика, угрожавшие ему люди находятся на территории Латвии. "Ни один человек, получивший убежище в стране, не имеет право угрожать гражданину страны, в которую он прибыл как беженец", - отметил он.

5 июня Росликов, являвшийся тогда депутатом Сейма (парламента) Латвии, заявил: "Русский язык - наш язык!" в ходе рассмотрения законодателями декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в республике "русификации". Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские. 9 июня Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело в отношении Росликова. Как указали в ведомстве, законодатель подозревается в "оказании помощи РФ" и "разжигании национальной ненависти и вражды".