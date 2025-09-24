Мужчина прикован к постели

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Прикованный к постели пожилой мужчина из села Сасов Львовской области остался без присмотра после того, как его сына мобилизовали, несмотря на имевшееся право на отсрочку в связи с уходом за человеком с первой группой инвалидности. Об этом сообщило издание "Громадское".

В сюжете отмечается, что сын продлевал отсрочку на основании ухода за пожилым отцом каждые три месяца, в последний раз она действовала до 6 августа. После этого он не успел вновь обновить отсрочку из-за задержки с получением справки о государственной помощи по уходу за человеком с инвалидностью, так как с 1 июля администрирование социальных выплат на Украине полностью перешло от структур Минсоцполитики к Пенсионному фонду.

Из-за отсутствия справки вскоре мужчине пришла повестка из военкомата. Несмотря на то, что на следующий день нужную бумагу донесли, в военкомате ее все равно не приняли и мобилизовали единственного человека в семье, который ухаживал за пожилым родственником.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.