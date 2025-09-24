В Греции призвали Евросоюз ужесточить миграционную политику

Министр по делам миграции и убежища Греции Танос Плеврис заявил, что согласен с позицией по этому вопросу с президентом США Дональдом Трампом

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Мигранты составляют 54% заключенных в греческих тюрьмах, нужно менять европейскую политику в сфере миграции в сторону ее ужесточения. Об этом заявил министр по делам миграции и убежища Греции Танос Плеврис в эфире телеканала ANT1.

Министр отметил, что согласен с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа. "Уровень преступности среди иностранцев значительно выше, чем среди греков, - пояснил Плеврис. - 54% заключенных в Греции - иммигранты, в то время как в обществе иностранцы составляют лишь 10%. Каждый второй заключенный - иностранец".

Министр подчеркнул необходимость ужесточения иммиграционной политики в Евросоюзе. "Помимо строгости в отношении нелегальных иммигрантов и возвращения [нелегалов в страны, где они родились или откуда приехали], необходимо пересмотреть условия предоставления убежища в Европе в целом, а также принять активные меры сдерживания [прибытия мигрантов] на местах", - сказал Плеврис. "Иммиграция - это не вопрос мгновенных результатов. Эту проблему невозможно решить за два месяца, для этого нужна комплексная стратегия. Поэтому необходимо изменить европейскую политику. Европа не может оставаться равнодушной и ограничиваться критикой условий [содержания нелегалов], в то время как потоки иммигрантов растут", - подчеркнул глава ведомства.

Касаясь нового законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконное пребывание в Греции, Плеврис отметил, что "после принятия доктрины "тюрьма или возвращение" около 30% нелегальных мигрантов в центрах приема беженцев выразили готовность к добровольному возвращению".

По словам министра, за восемь месяцев было зарегистрировано прибытие в Грецию около 28 тыс. нелегальных мигрантов, из которых около 13 тыс. - на острова Крит и Гавдос. "Почти 40% из них сейчас прибывают из Ливии, в то время как в восточной части Эгейского моря наблюдается впечатляющее снижение [потока мигрантов из Турции], которое в августе превысило 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года", - сказал Плеврис.

Меры по контролю нелегальной миграции

В июле греческий парламент большинством голосов одобрил поправку к законодательству, предусматривающую на первом этапе трехмесячную приостановку рассмотрения заявлений о предоставлении убежища иммигрантам, прибывающим в Грецию морским путем из Северной Африки. В октябре будет решаться вопрос о том, продлевать ли эту приостановку заявлений на новый срок.

В начале сентября парламент Греции принял большинством голосов законопроект министерства по делам миграции и убежища о реформировании системы возвращения незаконных мигрантов в страны происхождения или государства, из которых они прибыли. Законопроектом вводится уголовная ответственность за незаконное пребывание в стране с наказанием в виде тюремного заключения на срок от двух до аяти лет и минимальным штрафом в размере €5 тыс. Отменяется возможность получения законного вида на жительство с помощью долгосрочного незаконного проживания в стране в течение семи лет, и также ограничивается возможность подачи последующих ходатайств о предоставлении международной защиты в целях предотвращения злоупотреблений. Предусмотрена возможность административного задержания на срок до 24 месяцев, а срок добровольного выезда сокращен до 14 дней. Однако пока о массовой высылке из страны прибывающих мигрантов не сообщалось.