Politico: ФБР при обыске у экс-помощника Трампа нашло секретные документы

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске у бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона обнаружили секретные документы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на материалы суда.

Как отмечает издание, речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций американского правительства". Некоторые документы были помечены грифом "секретно" или "конфиденциально". Они были найдены 22 августа в "офисе <...> Болтона в центре Вашингтона".

Сотрудники бюро также провели обыск в доме Болтона в штате Мэриленд. О наличии там секретных документов не сообщается, однако были изъяты компьютеры и другие электронные устройства. Как отмечается в публикации, заявления ФБР на получение ордеров на обыск свидетельствуют о поиске доказательств ряда преступлений. В их числе незаконный сбор и хранение сведений, связанных с национальной безопасностью США.

Телеканал Fox News 22 августа сообщил со ссылкой на источники, что сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования возможного хранения им секретных документов. По сведениям канала, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах", которые, по мнению следователей, Болтон все еще мог хранить у себя. Он не был взят под стражу или арестован. Трамп заявил, что узнал об обыске из публикаций СМИ.

Болтон, известный своими крайне консервативными взглядами, в первой администрации Трампа занимал пост его помощника по национальной безопасности (2018-2019). Он был отправлен в отставку из-за разногласий с президентом относительно внешней политики. Впоследствии Болтон стал одним из самых ярых критиков Трампа. Экс-помощник президента в своих мемуарах в критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Власти США заявляли, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Представители вашингтонской администрации указывали, что Болтон в своей книге, в частности, раскрыл секретные данные, касающиеся консультаций в НАТО и американской политики в отношении Венесуэлы, КНДР и Турции.