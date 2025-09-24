В случае новых провокаций необходимо реагировать немного более сильно, заявил президент Франции

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Франция считает, что в НАТО должны решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, однако речь не идет о том, чтобы автоматически сбивать российские самолеты в случае нарушений с их стороны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 24.

"В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как должны действовать страны НАТО в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства. В то же время он заявил, что "не следует открывать огонь", когда очевидно, что речь идет о "проверках".