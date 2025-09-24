Макрон: закрытие консульства Франции в Иерусалиме станет большой ошибкой Израиля

Президент Франции при этом затруднился ответить на вопрос, какие конкретные действия предпримет Франция в случае закрытия консульства

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Израиль совершит большую ошибку, если решит закрыть консульство Франции в Иерусалиме после признания Парижем государственности Палестины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 24 и радио RFI.

"Я считаю, что это было бы серьезной ошибкой, и поэтому не верю, что это будет сделано", - сказал он. Глава государства при этом затруднился ответить на вопрос, какие конкретные действия предпримет Франция в случае закрытия консульства. Он лишь заявил, что не собирается идти на эскалацию, а также заверил, что Франция продолжит "дипломатические действия" по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Израиль готовится к принятию жестких мер в отношении Франции в связи с намерением Парижа признать государственность Палестины. По ее данным, израильские власти рассматривают ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где функционирует Палестинская национальная администрация. В пакете возможных мер закрытие французского консульства в Иерусалиме и шаги в отношении принадлежащих Франции объектов и территорий в Израиле, таких как Святилище Элеоны, место паломничества христиан.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель в интервью французскому радио проинформировала, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, "в повестке дня [израильского] премьер-министра" Биньямина Нетаньяху.

22 сентября на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.