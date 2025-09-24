Завершение переговоров с Сирией зависит от обеспечения интересов Израиля, сообщила канцелярия израильского премьер-министра

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Израиль добивается на переговорах с Сирией гарантий демилитаризации юго-западной части республики и обеспечения безопасности сирийских друзов. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Ведутся переговоры с Сирией. Их завершение зависит от обеспечения интересов Израиля, что включает, среди прочего, демилитаризацию юго-западной Сирии и гарантии безопасности друзов в Сирии", - заявили в канцелярии.

22 сентября президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Сирия "хочет избежать войны с Израилем, поскольку нуждается в мире для продолжения процесса строительства". По его словам, две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, но "в любом случае Израиль должен уйти с сирийской территории".

17 сентября министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне переговоры под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.

Прежний документ Израиль объявил утратившим силу после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года, вслед за чем израильская армия расширила контроль над Голанами, заняв буферную зону, в том числе закрепившись на вершине горного массива Хермон.