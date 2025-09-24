Трамп пообещал подписать указ о ликвидации "левого терроризма"

Поводом для этого решения стала информация о стрельбе у одного из объектов ICE в Далласе

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели подпишет указ о ликвидации террористических сетей левых радикалов.

"Мы уже объявили [движение] "Антифа" террористической организацией, и на этой неделе я подпишу указ о ликвидации этих [левых] внутренних террористических сетей", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Поводом для этого решения, как отметил Трамп, стала информация о стрельбе у одного из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Далласе (штат Техас) 24 сентября, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, а преступник использовал патроны с надписями, содержащими критику в адрес ICE.

Трамп также призвал Демократическую партию прекратить нападки на ICE и правоохранительные структуры страны.