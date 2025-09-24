Соединенные Штаты не будут терпеть угроз безопасности или достоинству страны на международных форумах, заявил постпред при ООН Майкл Уолтц

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация США ожидает от руководства ООН решительных действий в связи с инцидентом с остановкой эскалатора, которая произошла, когда на нем поднимался американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил постоянный представитель США при этой международной организации Майкл Уолтц.

"Во время визита президента Трампа в ООН на этой неделе произошла серия возмутительных сбоев: внезапная остановка эскалатора, неисправность телесуфлера и прерывание его речи португальским переводом", - написал он в X.

"Соединенные Штаты не будут терпеть угроз нашей безопасности или достоинству на международных форумах. Мы ожидаем от них незамедлительного сотрудничества и решительных действий", - добавил постпред США при ООН.