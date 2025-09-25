ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Российское руководство и народ в условиях глобального противостояния защищают свою страну и идентичность, показывая пример другим, сообщила ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США, кандидат на выборах американского вице-президента в 2020 году Синтия Энн Маккинни во время поездки в ДНР.

"Я рада, что Россия выбрала путь борьбы за свою идентичность вместо того, чтобы присоединиться к этому паразитирующему господствующему большинству. Потому что российская власть могла бы стать частью нового неоколониализма, но Россия выбрала путь неприсоединения к этому паразитирующему сообществу. И в этом я выражаю свое огромное уважение российскому руководству", - сказала Маккинни.

Она добавила, что в условиях глобального противостояния руководство РФ и российский народ выбрали путь защиты своей страны и идентичности. "Русская идентичность действительно много значит не только для россиян, но и для всего мира. И в итоге, вы показываете нам пример того, как можно отстаивать свою идентичность и бороться с тем господствующим классом, который желает нашего уничтожения", - заключила собеседница агентства.

Маккинни приехала в ДНР в трехдневный пресс-тур вместе с журналистами и общественниками еще из семи стран, посетив в Донецке Аллею ангелов и Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны, места обстрелов ВСУ. Она выступила на встрече со студентами и педагогами Донецкого государственного университета. Кроме того, гости побывали в Мариуполе.