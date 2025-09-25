Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён предложил возобновить диалог между Пхеньяном и Вашингтоном

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён заявил, что в распоряжении КНДР есть, как предполагается, до 2 тыс. кг высокообогащенного урана. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Такие данные министр привел со ссылкой на информацию разведывательных служб и публичные оценки. "Необходимо это остановить. Даже в этот момент центрифуги на четырех объектах продолжают вырабатывать ядерный материал", - сказал он. В качестве решения Чон Дон Ён предложил возобновление диалога между КНДР и США о денуклеаризации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын повторил, что его страна не намерена отказываться от ядерного оружия. Он допустил возможность диалога с Вашингтоном, если американская сторона откажется от стремления к денуклеаризации.

Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён вновь выступил за трехэтапную стратегию денуклеаризации, которая подразумевает заморозку ядерной программы, сокращение арсенала и полный отказ от атомного оружия. Он также предложил концепцию "обменов, нормализации и денуклеаризации" для "завершения холодной войны на Корейском полуострове".